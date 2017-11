Maailma kõige karmimal kinnisvaraturul toimub imelikke asju

Hong Kongi kinnisvaraturgu peetakse juba aastaid maailma kõige kallimaks ja seega ei ole üllatav, et seal toimuvad kõrgema otsa kinnisvaraga erilised tehingud. Sa maksad korterite vaatamise eest, aga sulle näidatakse tegelikult vaid samas suuruses maketti.

Kui soovid osta korterit uhiuude Victoria Harbouri nimelisse arendusse, mil on vaated samanimelisele lahele ja mis asub Hong Kongi kesklinna populaarses äripiirkonnas, siis pead sa esmalt välja köhima 900 000 dollarit. Seda selleks, et üldse kortereid näha. Selle on ehitanud Hong Kongi suurim arendaja Sun Hung Kai Properties.

Selle deposiidi saad sa küll hiljem suures osas tagasi ja see kehtib vaid kümne luksuslikuma korteri osas.

„See on märk sellest, kui kuum see turg on," selgitas ekspert Paul Zimmermann. Hindu on oluliselt kergitanud madalad intressimäärad ja raha, mis tuleb Hiinast, lisas ta.

Ostjatele ei tehta tuuri isegi mitte originaalkortereis vaid nad viiakse tutvuma maketiga, mis asub linna teises otsas. Deposiidiga ei broneeri sa korterit vaid see on lihtsalt vaatamise hind. Panustamine korteritele algab hiljem.

Korterite suurus jääb 111 ja 149 ruutmeetri vahele ja nende hinda ei ole veel avalikustatud. Sama suured korterid naabruskonnas on maksnud umbes 8,5 miljonit dollarit.

Sun Hung Kai kõneisik ütles, et korteri vaatamise eest tasumine ei ole kõrgeima hinnaga kinnisvara puhul midagi erilist.