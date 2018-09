Maailma Majandusfoorum hoiatab: tehisintellekt võib pangandussüsteemi destabiliseerida

Kümnete finantsekspertide ning finantssektori liidrite intervjuude põhjal valminud raport toob välja, et tehisintellekt pöörab finantsmaailma segamini, sest lubab varakult alustajatel konkurendid üle kavaldada. Raportis tõdetakse, et tehnoloogia abil luuakse tarbijatele mugavamaid tooteid nagu nutikad tööriistad isiklike rahaasjade juhtimiseks ning investeerimiseks.

Kõige olulisemana toob raport välja suurte finantsinstitutsioonide potentsiaali luua pilves asuvad masinõppe tuginevad teenused, millele ka teised institutsioonid juurde pääsevad.

„Masinõpe loob arveldussüsteemide võrgustumiseks paremad eeldused ja võimalused,“ tõdes raporti põhiautor, Maailma Majandusfoorumi tehisintellekti ning finantseenuste projekti juht Jesse McWaters. Rohkem võrgustunud maailm on tema sõnul aga küberturvalisuse riskidele avatum ning haavatavam , lisaks loob see kontsentratsiooniriske. See tähendab et finantssüsteemid, mis tuginevad masinõppel ning on pilveteenuste tõttu paljudele institutsioonidele juurdepääsetavad, on ka küberkurjategijatele ahvatlev sihtmärk ning võib kaasa tuua süsteemse kriisi.

Wall Street rakendab tehisintellekti buumi keskset tehnoloogiat masinõpet juba jõuliselt. Finantsettevõtetel on üldiselt palju andmeid ning soovi uuendusi teha. Riskifondid ning pangad palkavad võimalikult kiiresti tehisintellekti uurijaid ning finantstööstus eksperimenteerib automatiseerimisega laial suunal. Ning kõrge sagedusega kauplemise automatiseerimine on juba loonud süsteemseid riske.