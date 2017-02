Maailma odavaima nutitelefoni looja vahistati pettusekahtluste tõttu

India võimud vahistasid maailma odavaima, vaid 3,80 dollarit maksva nutitelefoni loonud mobiilifirma asutaja Mohit Goeli, sest meest kahtlustatakse pettuses.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et miljonid indialased jooksid eelmisel aastal Goeli firma Ringing Bells kodulehele tormi, et endale pretsedenditult odava hinnaga Freedom 251 soetada. See oli selge märk India üüratu mobiilituru hinnatundlikkusest.

Aga teistele näis pakutud tehing olevat liiga hea, et tõsi olla. Ja nii tabaski meest pettusesüüdistuste laviin, sest suurem osa tellimustest jäid täitmata.

Goeli vahistati distributsioonifirma Ayam Enterprises kaebuse alusel, mille kohaselt telliti küll kolme miljoni ruupia eest kaupa, kuid kätte saadi sellest vähem kui pool- vaid 1,4 miljoni ruupia eest.