Maailma parim kalamari ei tule Venemaalt

Kuigi Venemaad seostatakse kalamarjaga ja põhjusega, tuleb maailma parim kalamari hoopis Hiinast, kirjutab Bloomberg.

Tavapäraselt tuleb Hiina toiduga seoses laia maailma pigem uudiseid mingitest jamadest, olgu siis pleegitatult leotatud lihast, antifriisiga õunamahlast ja riknenud toidu müümisest. Seekord on lugu teistsugune.

Ligi 500 kilomeetri kaugusel Pekingist asub ettevõtte Kaluga Queen, kus tuleb maailma parim kalamari.

„Suurim probleem on Hiina madal toiduturvalisus,“ ütles selle ettevõtte emaettevõtte Hangzhou Quiandaohu Xunlong Sci-techi turundusjuht Lily Liu.

Ettevõtte toodang on klientideni jõudnud juba alates 2006. aastast. Nüüd on nende kalamari saadaval Pariisi 26st Michelini kolme tähega hinnatud restoranist 21s. Kalatoitude spetsialist Eric Ripert serveerib seda New Yorgi Le Bernardinis. Lufthansa pakub seda esimese klassi salongides.

Kuid kuna hiina kaubamärke seostatakse odavaga, siis ei mainita pea kunagi Kaluga Queeni.

„Esimesel kolmel aastal oli väga raske müüa Hiina kalamarja,“ ütles selle kaubamärki kaupa edasi müüv Alexandre Petrossian. „Inimesi oli raske veenda, et see pole odav toode. On olemas ka odavat Hiina kalamarja, kuid meie müüdav on turu parimate seas.“

Kaua on kalamarja turul domineerinud Venemaa ja Iraan. Kaspia meres ülekalastamine on viinud beluga ohustatud liikide nimekirja. Nende riikidest jäänud auku on hakanud täitma Jaapan, Iisrael ja Hiina.

Loe veel

„Hiina kalamarja eksport buumib, kuna Iraani ja Venemaad mõjutavad sanktsioonid ja piiratud pakkumine,“ ütles China Market Research Groupi tegevdirektor Shaun Rein. „Paljud restoranid ostavad hiina kalamarja, kuna selle kvaliteet on kõrge, hind mõistlik ja varud on piisavad.“

Kaluga Queen müüb aastas 60 tonni kalamarja, millega on ettevõte maailma suurim tootja. Müüakse viite liiki kalamarja, kuid kõige paremini müüb 30grammine Huso Hybrid, mis maksab 210 dollarit. Tegemist on kaluuga ja Amuuri tuuramarja seguga.