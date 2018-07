Maailma parim lennukompanii vahetus

Tänavu võitis Skytrax maailma lennukompaniide igaaastase peaauhinna ehk maailma parima lennukompanii tiitli Singapore Airlines, kes tõrjus teisele kohale mulluse tšempioni Qatar Airlinesi.

Singapuri lennukompaniile on see esimene nii kõrge auhind alates 2008. aastast, kuid kokku on seda hinnatud maailma parimaks lennukompaniiks neli korda. Mullu jäi ta teisele kohale.

Emirates lõpetas neljandal kohal, All Nippon Airlines kolmandal kohal ja Taiwani EVA Air viiendal kohal, kirjutab USA Today.

Põhja-Ameerika parima lennukompanii tiitli võitis teist aastat järjest Air Canada.