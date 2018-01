Maailma parim naispokkerimängija läheb tööle suurimasse riskifondi

Turniiripokkeri maailma parim naismängija Vanessa Selbst läheb tööle Bridgewater Associates'i suure raha maailma, kirjutab Bloomberg.

12 aastaga turniiripokkeriga 11,9 miljonit dollarit auhinnaraha võitnud Selbst läheb tööle maailma suurimasse riskifondi, rääkis üks teemaga kursis olev inimene, kes palus anonüümsust, kuna info ei ole ametlikult avalikuks tehtud.

31. detsembril postitas Selbst oma Facebooki kodulehele, et ta teeb oma karjääris muudatuse ja asub tegevusse riskifondide maailmas.

33-aastane Selbst, kes on kuulsust kogunud žetoone klõbistades, on hariduselt sobiv riskifondis töötamiseks. Ta on omandanud kraadi Yale'i ülikoolis õiguse alal.