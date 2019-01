Maailma rikkaim mees lahutab abielu. Mis on olnud teised väga kulukad abielulahutused?

Jeff Bezosega 25 aastat abielus olnud MacKenzie Bezosest saab lahutuse järel tõenäoliselt maailma rikkaim naine, vahendab CNN Money. Amazoni asutaja vara väärtust hinnatakse 137 miljonile dollarile.

Lahutusadvokaadi Zac Potteri sõnul võib lahutus, kus on mängus niivõrd suured summad, tuua endaga kaasa ka pika ja konfliktse kohtutee. Ajalugu näitab, et see on sageli järgnenud jõukate meeste abielulahutuse käigus.

Näiteks ostustas kohus, et 2014. aastal oma 17-aastase abielu lahutanud Vene oligarh Dmitri Rõbolovlev peab maksma oma abikaasale 4,5 miljardit dollarit. Apellatsioonikohus vähendas siiski summat 609 miljoni dollari võrra. Mehe netoväärtus on 2019. aasta seisuga 6,8 miljardit dollarit.

2008. aastal maksis Vormel 1 juht Bernie Ecclestone oma endisele naisele Slavicale, kellega ta oli abielus ligi 25 aastat, 1,2 miljardit dollarit. Ameerika naftamagnaat Harold Hamm nõustus 2014. aastal lahutusprotsessi käigus maksma oma endisele kaasale 975 miljonit dollarit.

1999. aastal maksis Ameerika ärimees Alec Wildenstein 2,5 miljardit dollarit oma eksabikaasa Jocelyn Wildensteinile, kellega ta oli üle 20 aasta abielus. Hoolimata suurest summast, mis naine lahutuse järel sai, andis ta mullu sisse pankrotiavalduse.

Austraalia meediamagnaadi Rupert Murdochi eksabikaasa Anna Murdoch Mann on öelnud, et sai lahutades 1,7 miljardit dollarit. Paar oli abielus üle 30 aasta. Rupert Murdoch, kelle netoväärtust on hinnatud 18 miljardile dollarile, on praegu neljandat korda abielus.