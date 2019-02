Maailma rikkaima mehe paljastav selfi-skandaal lööb häirekella ülirikastele üle maailma

Pärast Bezose blogipostituse avalikustamist ütles National Enquirer, et nad on juba neli kuud mehe osas uurimistööd teinud ning neil on tõendeid, kuidas Bezos lennutas armukest eksootilistesse sihtkohtadesse oma 65 miljonit dollarit maksva eralennukiga. Naine, kellega Bezosel kõrvalsuhe oli, on Lauren Sanchez, kes on endine Fox telekanali uudisteankur Los Angeleses.

Nädala alguses oli Washington Post väitnud, et National Enquireri Bezose-teemalistel lugudel on poliitiline motiiv, viidates Lauren Sanchezi vennale Michael Sanchezile, kes on üks USA presidendi Donald Trumpi nõunikest. Michael Sanchez on seni eitanud afääri avalikustamisele kaasa aitamist.

Bezose blogipostitus leidis palju toetust, märgib Business Insider, viidates tervele reale Twitteri postitustele, mis saatsid uudist neljapäeva õhtul. Ka inimesed, kellele Amazoni asutaja sümpaatne ei ole, märkisid, et see oli väga julge samm tema poolt ning nad imetlevad seda, kuidas ta oma tegude eest vastutuse võttis, kui asja ise avalikustas.

I don’t love @JeffBezos in general, but I LOVE Jeff Bezos in particular here. https://t.co/n2EtDhGBpO — Kara Swisher (@karaswisher) February 7, 2019

Wow. This really is quite the demonstration of the raw power of truth and courage and accepting personal responsibility. https://t.co/xFcUvM1U4s — Susan Hennessey (@Susan_Hennessey) February 8, 2019

Samas Bloomberg on loo järelkajas märkinud, et kui isegi maailma rikkaim mees – kes muuhulgas juhib tehnoloogiaettevõtet – ei suuda ära hoida enda selfide lekkimist meediasse, peaks see olema hoiatavaks looks ka kõigile teistele maailma ülirikastele, kes maksavad suuri summasid oma füüsilise privaatsuse kaitseks, muretsevad aga oluliselt vähem oma kaitse pärast virtuaalses maailmas.

„Paljude väga jõukate inimeste arusaam on, et kui mul on nii palju raha, siis ma olen puutumatu,” märkis analüütikafirma Sovereign Intelligence tegevjuht Mark Johnson. „Samas on aga nende endi isiklikke materjale kaitsvad süsteemid väga nõrgad,” lisas.

Veebimaailma kaitse jääb nõrgaks

Maailma mõjukate ja jõukate privaatsuse kaitse ei tähenda enam ammu vaid ihukaitsjaid ja tipptasemel turvasüsteeme, järjest suuremat tähelepanu on saanud isiklike andmete ja tundlike materjalide küberkaitse, kuna kõik see, mida säilitatakse veebis, võib väga lihtsalt häkkeritele kättesaadavaks muutuda.

Ülirikkad on aga seda tundlikumad sellist liiki rünnakutele, kuna sageli salvestavad nad oma materjale teenustes, millel puuduvad kõige elementaarsemad tulemüürid ning need jäävad alla pankade ja suurkorporatsioonide andmete krüpteerituse tasemele.

Loe veel

Tänini on ebaselge, kuidas USA tabloid sai Bezose tekstisõnumid enda valdusse. Amazoni asutaja, kelle vara netoväärtuseks hinnatakse 133,9 miljardit dollarit, ütles oma postituses, et on oma turvaülemale andnud volitused leida lekke põhjus, hoolimata sellest, kui palju see maksma läheb.

Turvaekspertide sõnul võis see toimuda mitmel erineval viisil. „Me kõik kanname oma nutiseadmeid igalpool kaasas ning igalühel neist oma võimalikud turvaohud,” lausus turvateenustega tegeleva ettevõtte Red Five Security asutaja Kris Coleman.

Nii meie pangaandmed, identifitseerimisvahendid, isegi terviseinfo ja reisiplaanid võivad väga lihtsasti olla kättesaadavad. „Avalikkuse tähelepanu vältida püüdvad jõukad perekonnad peavad mõistma, et häkkerite jaoks on nad sama olulised sihtmärgid nagu rahvusriigid,” märkis ta.

Kuigi Amazon kulutas mullu 1,6 miljardit dollarit Jeff Bezose turvalisuse tagamiseks, ei tulnud Kris Colemani jaoks Amazoni asutaja isiklike sõnumite meediasse lekkimine üllatusena. „Minu sõnum jõukatele perekondadele on: ärge kunagi eeldage, et te olete kõige eest kaitstud, sest enamikul juhtudest te seda ei ole.”