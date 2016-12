Michael Larson on üks USA mõjukamaid varahaldureid, kellest väga vähesed on kuulnud. Ta on Bill ja Melinda Gates Investmentsi (BMGI) investeerimisjuht. Niisiis haldab see mees maailma rikkaima mehe ja tema abikaasa vara Cascade Investmentsi kaudu ning ka nende heategevusfondi, kirjutab Financial Times.

Tegemist on salapärase mehega, sest avalikkuse ette ta ei tiku. Ta teeb on tööd kirega. Cascade'i inimesi majandusajalehel loo tarbeks tabada ei õnnestunud.

Bill Gates palkas Larsoni 22 aastat tagasi, et mees hakkaks tema investeeringute portfelli eest hoolitsema. Toona oli selle maht 5 miljardit dollarit. Selle ajaga on Gates'i vara kasvanud 80 miljardi dollarini, millest poole on ta ära andnud. Larsson mitmekesistas Gatesi portfelli ka väljaspool Microsofti asuvate osalustega.

Cascade ei ole traditsiooniline perefirma ja nad ei soovi end nii ka positsioneerida. See ei tegele logistikaga, palkade maksmise ega muude kulutustega ja on mõeldud ainult Gatesi vara haldamiseks. BMGI on organisatsioon, mis omakorda haldab Cascade'i portfelle, Bill & Melinda Gates'i fondi ja muid tütarfirmasid.

Organisatsioonile lähedal seisvad isikud ütlevad, et BMGI on üles ehitatud nii, et igasugused programmilised tegevused oleks eraldatud investeeringutest. Gatesid panustavad oma raha haigustega võitlemisse ning arengumaade laste hariduse hüvanguks.

Cascade hoiab madalat profiili. Nad ei soovi kommenteerida oma investeerimis-strateegiaid, aga on teada, et nad paigutavad raha üle maailma ning väga mitmetesse varaklassidesse. Mõned avalikult teada olevad investeeringud on Kanada Riiklik Raudtee, joogitootja Femsa ning põllumajandusmasinaid tootev Deere.

Lisaks on Cascade käes 4% Warren Buffetti Berkshire Hathaway investeerimisgrupist ning 47% Four Seasons'i hotelliketist.

Larsoni käe all on Cascade pööranud tähelepanu ka Londoni börsil noteeritud aktsiatesse, näiteks Diageo ja JJB Sports.

Cascade ei avalda ka oma tulemusi, kuid on teada, et kuna Larsoni strateegia on küllalt konservatiivne, siis kaotas Cascade 2008. aastal, ülemaailmse kriisi ajal, vähem kui oli sektori keskmine tulemus. 1995. aastast alates on Larson suutnud aastase tootluse hoida keskmiselt 11 protsendi peal.

Ekspert Catherine Tillotsoni sõnul on perekondade poolt hallatavate investeerimisfondide äri maailmas väga suur. Ta usub, et maailmas on ligi 79 000 väga rikast inimest (kelle vara väärtus on üle 50 miljoni dollari), kes kontrollivad kokku umbes 19 triljoni dollari eest vara. Paljud neist suhtlevad omavahel, et jagada parimaid kogemusi raha investeerimisel. Kasutatakse ka samu nõuandjaid. Rikkal inimesel võib olla üks nõustaja aga ka 40-liikmeline seltskond, mis teeb tema eest kõik. Selle sektori ümber on aga tekkinud veel üks sektor, mis pakub varahaldajatele teenuseid, mida kunagi tehti „maja sees".