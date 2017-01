Hotell Telegraaf sõlmis maailma suurima hotelliketiga Marriott International lepingu, mille alusel saab Telegraafist Marriotti esimene partner Eestis. Telegraafist saab keti eksklusiivse brändi Autograph Collection Hotels liige.

Telegraafi ühe omaniku Tarmo Sumbergi sõnul on Marriotti tulek Eestisse märk Eesti hotellituru küpsusest. „Kuigi Eesti hotelliturg on küllaltki hästi välja kujunenud, on maailma suurima keti tulek siiski märgilise tähendusega. Eesti satub nüüdsest Marriotti rohkem kui 85 miljoni püsikliendi pilgu alla, mis aitab kindlasti kaasa riigi tutvustamisele maailmas,“ kommenteeris Sumberg.

Telegraafist saab ametlikult liige selle aasta suvel pärast seda kui hotell on täielikult integreeritud Marriotti müügi- ja reserveerimissüsteemi. „Telegraafist saab osa Marriotti globaalsest võrgustikust, mis litsentsilepingu alusel tähendab koostööd ja tuge ketilt eelkõige turunduse, distributsiooni ja müügi vallas. Koostöö Marriottiga Telegraafi omandisuhteid ja igapäevast juhtimist ei mõjuta,“ lisas Sumberg.

Autograph Collection Hotels Euroopa piirkonna brändijuhi John Licence’i sõnul on tal keti nimel väga hea meel võtta hotell Telegraaf vastu nende kasvavasse ja mitmekesisesse valitud hotellide portfelli. „Telegraaf sobib oma rikkaliku sisu ja läbimõeldud detailidega suurepäraselt meie globaalsesse portfelli, mille eesmärk on pakkuda kordumatuid elamusi,“ kommenteeris Licence.

Autograph Collection Hotels on üks hotelliketi Marriott International 30 brändist, mis koondab üle maailma valitud hotelle, mis eristuvad oma unikaalsuse poolest ketihotellidest.

Hotell Telegraaf on 5-tärni hotell Tallinna vanalinnas, Raekoja platsi lähedal. 1878. aastast pärinevas hotellihoones tegutses esialgu pank ja hiljem Eesti Telegraafi keskjaam. Hotell avas oma uksed selles majas 2007. aastal. Telegraafis on 84 tuba, sh 3 sviiti ja üks presidendisviit.