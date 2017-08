Maailma suurim kaubavedaja Maersk müüb miljardite eest oma naftaäri prantslastele

Maailma suurim konteinervedude ettevõte Maersk Group müüb osa oma kontsernist Prantsuse naftakompaniile Total. Nafta ja maagaasi puurimisega tegelev Maersk Oil & Gas A/S on kontserni üks suuremaid tütarettevõtteid. Total ostab selle 7,45 miljardi dollariga.

Maersk teatas, et müügi põhjuseks oli soov keskenduda rohkem oma põhitegevusele, milleks on kaupade ltransport ja logistika. Total ostab ettevõtte sajaprotsendiliselt ning tehingust tulenevalt omab Maersk nüüd veidi alla 4 protsendi Totali aktsiatest. Maerskile on pakutud kohta ka Totali juhtkonnas, CNBC vahendab, et kontsern pole veel otsustanud, kas pakkumine vastu võtta.