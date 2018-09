Maailma suurima e-kaubamaja looja paneb juhiameti maha

Ann-Marii Nergi ann-marii.nergi@arileht.ee RUS

Alibaba grupi asutaja ja juht Jack Ma Peterburi majandusfoorumil esinemas. Foto: Scanpix, REUTERS

E-kaubanduse lipulaeva, Alibaba kontserni hiinlasest asutaja Jack Ma teatas, et paneb esmaspäevast juhiameti maha, et keskenduda heategevusele hariduses, vahendas New York Times.