Maailma suurima laevaehitaja saatus oleneb pensionifondi armust. Aeg hakkab otsa saama

Lõuna-Korea pensionifondi arumust oleneb, kas maailma suurim laevaehitaja jääb ellu või sureb, kirjutab Bloomberg.

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineeringu võlausaldajad kohtuvad tuleval nädalal, et otsustada, kas vahetada osa kahjumliku ettevõtte 1,55 triljoni wonisest ehk 1,4 miljardi dollarilsiest võlast aktsiateks või mitte. Otsustavaks saab tuleval kuul lõppevate võlakirjade küsimuses Lõuna-Korea pensionifondi otsus.

„Kui pensionifond ei nõustu võla restruktureerimisega, siis Daewoo Shipbuildingut enam ei eksisteeri,” ütles HI Investment & Securitiese analüütik Choi Gwang-shik.

See on võlausaldajate suur test pärast läinud aastat kui Hanjin Shipping & Co suuraktsionär Korea arengupank lasi ettevõttel hävida, keeldudes toetamast võlastruktureerimist.

Hanjini hädade tõttu jäid sajad konteinerlaevad üle maailma seisma ja lõid üleilmseid tarneahelaid ning panid ohtu 11 000 töökohta. Daewoo sulgemine oleks veel hullem, sest jutt käib 50 000 töökohast ja 34 miljardi dollarilisest laevade tellimusportfellist.

„Seetõttu arvan, et restruktureerimisplaan läheb läbi,” ütles Choi. „Raha tagasisaamise võimalused on palju suuremad plaani heakskiidu korral.”

Loe veel

Detsembri lõpu seisuga oli laevaehitajal 14,4 triljonit woni võlga ja 224,3 miljardit woni raha. Aprillis peab ettevõte maksma NPSile 200 miljardit woni lõppevate võlakirjade eest. Daewoo võla suhe omakapitali ulatub 2732 protsendini.

Ettevõte on juba neljandat aastat järjest kahjumis.