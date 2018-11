Maailma suurimal hotelliketil on probleem. 500 miljoni kliendi andmed võivad olla lekkinud

Marriott teatas, et nende Starwood Hotels & Resortsi kliendiregistreerimise andmebaas on olnud turvaintsidendi ohver ja sellele on saavutatud ebaseaduslik ligipääs. Jutt kõib umbes 500 miljoni kliendi andmetest, millest 327 miljoni kohta on olemas muude andmete seas ka nii inimeste nimed, telefoninumbrid kui ka passinumbrid.

„Kohati on seal ka informatsioon pangakaardinumbrite ja kaartide aegumise kohta,“ teatas Merriott.

Hotellikett teatas, et nad said andmelekkest teada alles septembris.