Maailma ühel rikkamal inimesel on isesõitvate autodega huvitav teooria

Isesõitev buss Foto: Priit Simson

Maailma üks rikkaim inimene Warren Buffett on mures isesõitvate autode pärast, kuna need võivad lüüa kindlustusfirmasid. Tema arvates tähendaks nende tulek kindlustuspreemiate kukkumist ja see ohustab kindlustusseltse, nagu tema Geicot. Põhjuseks on isesõitvate autode muutumine inimesest juhiga autodest turvalisemaks.