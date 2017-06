Maailma üks rikkamaid mehi hoiatab, et tulla võib III maailmasõda

Alibaba looja Jack Ma veetis eelmisel aastal 800 tundi reisides ühest riigist teise ning rääkides oma e-kaubandus-platvormist, globaliseerimisest ning tehisintellektidest. Intervjuus CNBC-le ütles ta muuhulgas, et 30 aasta pärast töötavad inimesed neli tundi päevas ja võib-olla ka neli päeva nädalas.

Esmalt arvas Ma aga, et suurte võimsate firmade nagu Apple, Alphabet ja Amazon tippaeg on möödas, sest väiksemad firmad saavad tänu internetile võimaluse.

„Skaleerimine oli nende mudeliks," ütles ma ning lisas, et tulevik kuulub personaalsele ja eritellimuslahendustele.

Ma on olnud tehisintellektide eestkõneleja juba aastaid. Ta räägib nii võimalustest kui ohtudest. Just see ja globaliseerumine on kaks teemat, mis paneb teda 2017. aastal veel enam reisima.

„Selle pärast ma reisingi, et rääkida riikide valitsustele ja riigijuhtidele, et nad tegutseksid kiiresti. Kui nad seda ei tee, siis nad jäävad hätta. Kui me näeme midagi tulemas, siis peame valmistuma nüüd. Minu uskumus on see, et katust peab parandama veel siis kui see läbi ei lase," ütles ta.

Ma usub, et tehisitellektid vähendavad inimeste töötundide arvu ja võimaldavad neil rohkem reisida.

„Ma arvan, et 30 aasta pärast töötavad inimesed ainult neli tundi päevas ja võib-olla neli päeva nädalas," ütles Ma. „Mu vanaisa töötas 16 tundi päevas. Meie töötame kaheksa tundi ja viis päeva nädalas ja arvame, et meil ei ole üldse vaba aega," ütles ta.

Ma ütles aga, et esimene tehnoloogiline revolutsioon põhjustas I maailmasõja, teine põhjustas II maailmasõja. Nüüd on käimas kolmas revolutsioon.

Kuna masinad õpivad ja tehisintellektid võtavad töid ära, võib vabalt tulla ka III maailmasõda. Selleks peavad riigijuhid tähelepanu pöörama haridussüsteemile.

„Ma ei usu, et me peaks tegema masinaid inimeste sarnaseks. Me peaks panema masinaid tegema seda, mida inimesed ei suuda teha."

Ma lõpetas positiivsel toonil. Ta ütles, et masinad ei saa kunagi nii nutikaks kui inimesed. „Inimesed võidavad," rääkis ta.