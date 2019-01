Maailma vallutama asuv Pavlova kohvik annab välja piiratud arvu kliendikaarte

2016. aasta detsembris Vanasadamas Poordi tänaval ukse avanud ning lõppenud aastal T1 kaubanduskeskusse laienenud kohviku Pavlova asutajad Olga Danilova ja Snežana Härma andsid reedel sotsiaalmeedias teada, et on otsustanud hakata korra aastas baleriini Anna Pavlova sünnipäeval väljastama piiritud koguses kliendikaarte. Korraga antakse neid välja 500 tükki.

„12. veebruaril on baleriini Anna Pavlova, kellega meie legendaarne dessert on tihedalt seotud, sünnipäev,” kirjeldasid kohviku asutajad, miks nad just selle kuupäeva valisid kliendikaartide jagamise päevaks. Kaart hakkab maksma 12 eurot ning annab 10%-lise soodustuse kõikide Pavlova kaupustes üle maailma.

Ärileht kirjutas nädal aega tagasi, kuidas Palvova kohviku pidajad on otsustanud napilt aasta pärast tegevuse alustamist hakata kohvikukontseptsiooni müüma frantsiisi korras ka teistesse riikides, kuna paljud välismaalastest kliendid on öelnud Tallinnas käies, et nad tahaksid, et nende kodulinnas ka selline kohvik on.

Kuna Pavlova kook tutvustust ei vaja, andis see kohviku asutajatele kindluse asuda frantsiisilepinguid ja muid dokumente ette valmistama. Need peaksid valmima paari kuu jooksul. Ideaalis tahaksid kohvikupidajad jõuda üks hetk ka Ameerikasse ja korrata populaarse USA kohvikuketi Starbucksi üleilmset edu.