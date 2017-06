Maailma vanim margiäri pandi müügile

160-aastane Briti margiäri Stanley Gibbons pani end müügile, kirjutab BBC.

Börsiettevõte kaalub kõiki võimalusi, sealhulgas kogu äri või osade äride müüki.

Ettevõtte asutas 1856. aastal Edward Stanley. 1891. aastal avati Londonis The Strandil esimene margipood, mis tegutseb tänase päevani. Lisaks on ettevõttel poed Hongkongis ja Singapuris.

Stanley Gibbons laiendas tegevust ka muude kaupade nagu müntide ja antiikesemete äriks, kuid kõige paremini on see ikka tuntud haruldaste markide äri poolest.

Ettevõte teatas, et neil on käimas suured ümberkorraldused, mille käigus on vähendatud kulusid enam kui kümne miljoni naela võrra.

Reedel teatas kompanii, et nad said Distruptive Capital Finance'ilt emaili, mida saab käsitleda Ühendkuningriigi ülevõtmisreeglite alusel pakkumiskatsena.

Täna kukkus aktsia 20 protsenti, kuid reedel hüppas aktsia 18 protsenti.

Ettevõtte väärtus on rängalt kannatada saanud. Täna 10,5 penni maksev aktsia maksis veel 2014. aastal üle 350 penni.