Maailma vanim ja ühtlasi Itaalia suuruselt kolmas pank teatas, et kapitaliga on lood kehvad, kirjutab BBC.

1472. aastal asutatud Monte dei Paschi di Siena teatas, et tuleva aasta aprilliks võib pank joosta rahast tühjaks, kasutades ära kogu 11 miljardi eurose kapitali. Pank teatas, et kui nad saaksid veel raha juurde, siis tuleva aasta maiks suudaksid nad põletada 15 miljardit eurot. Varem oli panga hinnang, et senise kapitaliga saab hakkama 11 kuud.

Eile peatati pangaaktsiaga kauplemine, kui see oli kukkunud päevaga 12 protsenti. Arvati, et pank teatab hiljem, et panga kapitali kaasamine ebaõnnestub. See tähendaks lõppu lootusele, et omanikud päästavad panga. Siis peaks riik hakkama panka päästma.

Aktsia hind tõusis täna, kuna lehed spekuleerisid, et riigi päästeplaaniga võib minna kaks kuni kolm kuud. Itaalia parlament autoriseeris valitsust kasutama pangandusse sekkumiseks 20 miljardit eurot. Pangapäästefondi saaks kasutada ka teiste pankade päästmiseks, kuid on oht, et riigi poolse päästmisega rikutakse Euroopa Liidu reegleid.

Ajaleht Il Sole 24 Ore kirjutas allikale viitamata, et panga päästmise plaan näeb ette mitmes järgus panga päästmist.

Juulis kukkus pank läbi pankade stressitestis, kuna pank on täis halbu laene, mida kliendid ei suuda tasuda. Sellest asjast on panga olukord muutnud aina halvemaks. Itaalia uus peaminister Paolo Gentilonio ütles, et ta ei lase pangal hävida, kartes, et kollaps lööks rängalt kogu Itaalia halbade laenude käes maadlevat pangandust.