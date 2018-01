Maailma võlg tegi uue tippmargi

Mullu kolmandas kvartalis tegi maailmas võlg uue rekordi, kasvades võrreldes aasta algusega enam kui 16 triljoni dollari võrra rekordilise 233 triljoni dollarini, selgub Institute of International Finance'i uuringust.

Mittefinantssektori erasektori võlg tegi tipu Kanadas, Prantsusmaal, Hongkongis, Lõuna-Koreas, Šveitsis ja Türgis.

Et aga maailma majandus kasvas, langes juba neljandat kvartalit jutti võla suhe majanduse kogutoodangusse. Nüüd moodustab võlg 318 protsenti maailma kogutoodangust, olles 2016. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes vähenenud kolme protsendipunkti võrra.

Võttes arvesse ÜRO prognoosi, et maailmas on 7,6 miljardit inimest, teeks see inimese kohta võlaks enam kui 30 000 dollarit, kirjutab Bloomberg.

Kasvav võlakuhila võib töötada keskpankade jaoks pidurina ajal kui püütakse intressi tõsta, kuna suure võlakoormusega ettevõtete ja valitsuste võllateenindusvõime võib saada löögi.