Maailmakuulus ettevõtja ja visionäär Gunter Pauli aitab Eestile uut majandusmudelit otsida

Pauli raamatuid on maailmas ostetud enam kui 17 miljoni eksemplari jagu. Neist uusim - “Sinine majandus 3.0: Kasumlikud ärimudelid, mis taastavad planeeti” - ilmub Lilleoru kirjastuse väljaandena eesti keeles koos just Eesti jaoks kirjutatud sissejuhatusega. Raamatu esmaesitlus toimub Eesti visioonipäeva raames 10. juulil.

11. juulil toimub Pauli juhendamisel inspiratsioonitöötuba ettevõtjatele ja ettevõtjaid ühendavatele organisatsioonidele.

Gunter Pauli: “Me ei saavuta muutust majanduses ja ühiskonnas inimesi käskides ja keelates. Muutuste võti on pakkuda lahendusi, mis on lihtsalt nii palju paremad kui need, mida me täna kasutame.”

Konverents “Teadlike kogukondade tarkus” toob Eestisse kokku ligi 500 jätkusuutliku eluviisi visionääri ja praktikut kogu maailmast.

Konverents toimub koostöös maailma ökokülade ühendusega (Global Ecovillage Network ehk GEN Europe) Euroopa organisatsiooniga, mis ühendab ligi 10 000 kogukonda üle kogu maailma.

