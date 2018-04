Maailmal on 164 triljoni dollariline võlaprobleem

IMF soovitab riikidel luua eelarvepuhvreid headel aegadel, et nad saaksid suurendada kulutusi rasketel aegadel. IMF soovitas USAle muuta eelarvepoliitikat sedasi, et valitsuse võla suhe majanduse kogutoodangusse hakkaks keskpikas perspektiivis vähenema, kuna aastane riigieelarve puudujääk ületab juba 2020. aastaks triljoni dollari taseme.

Paljude maade valitsuste võla suhe majanduse kogutoodangusse on murettekitav. Enam kui kolmandiku arenenud maade võla suhe majanduse kogutoodangusse ületas 85 protsendi taseme. Selliseid riike on kolm korda rohkem kui aastal 2000. Raskeima võlakoormaga on Jaapan (võla suhe majanduse kogutoodangusse 236%), järgnevad Itaalia (132%) ja USA (108%).