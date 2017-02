Maailmalõpu meeleolu: miljardärid kardavad rikaste ja vaeste kokkupõrget

Mõned jõukamad USA kodanikud kulutavad palju aega ja suurt raha valmistumaks maailmalõpuks või mingiks väga tõsiseks kriisiks. Kui peaks tekkima jama, siis on neil oma viimsepäevavarjendid. Ja millegi pärast on kõik valinud ühe riigi, kirjutab Celebrity Networth.

See riik on Uus-Meremaa. Tavaliselt seostatakse sellist maailma lõpuks valmistumist veidi teistsuguste inimestega, kes elavad ka muidu vagamat ja tagasihoidlikumat elu. Kuid tekkinud on uus ja täiesti esinduslik seltskond, kes valmistub totaalseks sotsiaalseks kollapsiks. Nimekiri võib lausa üllatada. Silicon Valley titaanid ostavad maad kokku Uus-Meremaal, et ehitada oma kindlusi.

Miks just see riik? See on kahtlemata arenenud riik ja asub rahulikus kohas. Lisaks suudab riik katastroofi korral vabalt ise hakkama saada. Ei ole ka teada, et Uus-Meremaa oleks mõne riigi vaenlaste nimekirjas.

Uus-Meremaa elanikud ei ole ameeriklaste pealetungi üle just õnnelikud. Eriti ärritas neid teade, et PayPali kaaslooja ja mitme teise olulise tehnoloogiafirma investor Peter Thiel sai riigi kodanikuks ostes 10 miljoni dollari eest meeletu maalapi lõunas asuvatesse alpidesse. Uus-Meremaa seadused ütlevad, et inimene peab olema riigis elanud kolm aastat enne kui talle pass antakse. Thiel ei ela üldse Uus-Meremaal. Ta elab San Franciscos.

Thiel on avaldanud uhkust, et ta sai uue kodakondsuse, aga ta ei ole ainus USA rikas, kes selle sammu on teinud. Tema sõber, riskikapitalist Sam Altman, on teinud sama otsuse. Teiste seas on ka James Cameron ning riskifondinduse mogul Julian Robertson.

Eelmise aasta kümne esimese kuuga ostsid välismaalased - peamiselt ameeriklased ja austraallased - ostsid peaaegu 1400 ruutmiili maad.

Mõned on aga teinud väga võimsa ettevalmistuse. Redditi looja Steve Huffman lasi endale teha silma laseroperatsiooni, sest mõistis, et kui maailmas läheb seis väga hapuks, siis ei pruugi ta oma punkris uusi prille saada. Kunagine Yahoo tippjuht Marvin Liao on ostnud suure hulga huvitavaid relvi Näiteks vibusid ja õpib neid ka kasutama. Ta ütleb, et laskemoona ei pruugi olla lihtne leida, kui ühiskond kokku kukub.

Tüüpiliselt soovivad sellised inimesed rajada endale kindluse, mis suudaks iseseisvalt üle elada igasuguse katastroofi. Mis suudab ise toota elektrit. Neil oleks pommikindel kelder. Suur akvaarium selleks, et kasvatada kala, mida süüa saaks. Lisaks aed, kus saaks kasvatada juurvilju ilma mullata.

Kinnisvaraarendajad on sellest „hullusest" kinni haaranud. The Survival Condo Project Kansases on ehitatud maa alla. Sel on 15 korrust ja sealt leiab luksuslike korterite kompleksi koos basseini, jõusaali, mini-haigla ja klassiruumiga. Territooriumil on turvakaamerad, elektrifitseeritud aiad, koht snaiperile ning vangikong sissetungijatele. Sinna mahub 70 inimest. Kompleksi arendaja on maha müünud kõik 14 kodu hinnaga 3 miljonit dollarit tükk.

Selline rikaste paanika paneb küsima - mida nad teavad, mida meie ei tea?

Mõned pakuvad välja, et nende ajendiks on USA uus president. Nädala aja jooksul pärast valimistulemuste teada saamist ostis enam kui 13 000 ameeriklast endale kodu Uus-Meremaale. Kasv oli tavapärasega võrreldes 17-kordne.

Silicon Valley miljardärid tunduvad olevat eriti mures, et kui ühiskond kokku kukub, siis leiab aset vaeste ja rikaste kokkupõrge ning nemad võetakse sihikule. Lausa ligi pooled neist on ostnud endale väljaspool USAd nö maailmalõpu kindlustuse.

Ei ole veel teada, mis neid paneks oma kindlustesse pagema.