Maailmalõpuks valmistujad enam kulda raha paigutamisse ei usu. Kuhu nad siis raha panevad?

Põhja-Ameerika katastroofideks valmistuvad inimesed on hakanud kullast kui kindlast varast loobuma krüptoraha bitcoini kasuks, kirjutab Bloomberg Businessweek.

Wendy McElroy on valmis enamuseks katastroofistsenaariumiteks. Tal on Ontario lähedal keldris aastane hästisäiliva toidu varu. Kuid ta on teinud ennast riskide suhtes haavatuks, kuna lisaks elektrile vajab ta internetti, kuna ta on pannud osa rahast bitcoini.

Üha enam põhjaameeriklastest maailmalõpuks valmistujatest on hakanud oma punkris asuvaid varasid panema kullakangide ja küldmüntide asemel küberruumi nähtamatutesse rahakottidesse.

Kui katastroof saabub ja kas elekter või internet kaob, ei pääse nad oma virtuaalrahale ligi. Samas see neid ei morjenda. Isegi kõige karmimad ellujääjad usuvad, et kui majandus kukub kokku, maailma tabab epideemia, saabuvad looduskatastroofid või tuumasõda, siis bitcoin elab need hullud asjad üle.

„Minu jaoks on bitcoin sama hea raha nagu kuld,“ ütles McElroy, kes elab koos mehega farmis. „See võimaldab inimestel muutuda isepankuriteks.“

Võib ju tunduda nende vaadete vastu olevat kui nad valmistuvad infrastruktuuri hävinguks, siis panustavad nad ometi krüptorahade säilivusse. Bitcoin ei ole maksevahendina kuigi aktsepteeritud ning sellega tehingute kulud on hiiglaslikud.

Viimsepäeva ootajad näevad tulevikuraha teisiti. Et 12 kuuga on digirahade väärtus kümnekordistunud, on see sobilikuks rivaaliks USA dollarile, eurole või Jaapani jeenile.

Bitcoini saab kasutada online-maksete saamiseks ja saatmiseks nagu PayPali või MasterCardi võrgustikus, kuid erinevus tuleb sisse krüptorahade puhul kasutatavast blockchain tehnoloogiast, mis ei ole keskpankade ega valitsuste kontrolli all.

„Veel üsna hiljuti hoiatasid valmistujate kogukonda kuuluvad inimesed krüptorahade eest,“ ütles veokijuht Tom Martin, kes õpetab veebilehel õnnetuse üleelamisest huvitatud inimesi. „Nüüd investeerivad nad kõik krüptorahadesse.“

Martin investeerib lisaks kullale, hõbedale ja aktsiatele bitcoini ja litcoini, kuna nendega on lihtsam reisida, neid on raskem varastada ja see peab paremini vastu katteta rahade nagu USA dollari kokkukukkumise järgsele ühiskondlikule vapustusele.

Tänavu on osta bitcoini populaasem otsingufraas Google.comis kui osta kulda.

Seni on USA müntimiskojas kuldmüntide müük kukkund aastakümne madalamale tasemele.

„Bitcoini hinnatõusul on kindlasti oma roll väärismetalliturule,“ ütles analüüsifirma Metals Focuse asutaja Philip Newmann. „Kõik näevad, et bitcoini hind on sööstnud taevasse. Keegi ei usu, et kulla hind kerkib taevasse.“

Raske on ette kujutada, et inimesed plaanivad maksta digirahaga, et osta purgitoite või pudelivett ajal kui pole elektrit nutitelefonide laadimiseks ega internetiühendust oma digirahakotile ligipäästuks.

„Ma kahtlen, et bitcoin on ekstreemse riski olukorras turvavara,“ ütles krüptorahadesse investeeriva Newscape Capital Advisorsi investeerimisjuht Charlie Morris. „Selles mõttes ei ole bitcoin kuld.“

Bitcoin pole ka saavutanud kriitilist kasutajate massi, et see oleks investeerimiskõlbulik valuuta, ütles Šveitsi suurpanga UBSi töötaja Mark Haefele.

Samas on valmistujatel kuudeks kui mitte aastateks olemas toiduaineid ja muud vajalikku. Nad eeldavad, et pärast katastroofi tekib infrastruktuur, mis paneb taas veebi tööle.

„Raske kui mitte võimatu võib olla mõnda aega ligipääs krüptorahadele, kuid küll see normaalsus taastub ja lõpuks töötab blockchain nagu varem,“ ütles bitcoini investor Rob Harvey, kes valmistub loodusõnnetusteks ja tuumakatastroofiks ning õpetab huvilistele ellujäämisoskusi. Näiteks lõkke tegemist.