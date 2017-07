"Maailmamuutva festivali" korraldajat ootab USAs pettuse eest 20 aastat vanglat

Billy McFarland lubas "elu pea peale pööravat festivali", aga tarnis hoopis õudusunenäo, vahendab Buzzfeed USA prokuröre, kes taotlevad festivali korraldajale suuremahulise pettuse eest 20 aastast vanglakaristust.

Fyre Festival pidi aset leidma aprillis privaatsetel Exuma saartel Bahama saarestikus. Organiseerijad lubasid "kaht pöördelist nädalavahetust" täis "luksust ja lõbu", eksklusiivset majutust "modernsetes loodussõbralikes majades" ja toitlustamist.

Tegelikult ootasid Fyre saarele saabujaid - kellest paljud olid kulutanud tuhandeid dollareid reisiks raskesti ligipääsetavale saarele - ees katastroofiohvrite majutamiseks mõeldud telgid, peen toitlustamine tähendas aga plastkarpi pakitud juustuvõileiba paari kurgi- ja tomativiiluga. Programm oli lubatust palju kesisem, kusjuures mõned artistid nagu Blink 182 teatasid oma loobumisest päev varem. Suurem osa sotsiaalmeedia tähti, keda kasutati ürituse reklaamimiseks, jäi saabumata.

Tagatipuks teatasid organiseerijad töötajatele, et pole raha neile palkade maksmiseks.

Organiseerijaid ootab juba saja miljoni dollari suurune tsiviilhagi, mis koondab festivalikülastajate ja töötajate nõudeid. Nüüd siis said oma hagi valmis ka föderaased prokurörid.

Loe veel

Reedeses prokuratuuri avalduses teatatakse, et festival on "üldiselt hinnatud läbikukkunuks". Avalduses seisab ka, et McFarland esitles oma firmade majanduslikku seisu investoritele tegelikkusest palju positiivsemas valguses. Nii meelitas McFarland süüdistuse kohaselt vähemalt kaht inimest panustama 1,2 miljonit dollarit oma firmasse Fyre Media ja "fiaskosse nimega Fyre festival".

McFarland arreteeriti, kuid lasti 300 000 dollari suuruse kautsjoni vastu vabaks.