Maailmapank hoiatab: protektsionism ja Trumpi sammud ohustavad maailmamajandust

Üha süvenev poliitiline ebakindlus pidurdab kaubanduse kasvu, tõdeb maailmapanga raport ning järeldab, et Donald Trumpi tõus juba varjutab maailmamajandust.

Suured rahvusvahelised organisatsioonid nagu Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), OECD ja Maailmapank kergitasid hiljuti maailmamajanduse kasvuootusi. Seda peamiselt tänu ootustele, et uue presidendi plaanitavad maksukärped, kasvavad infrastruktuuri kulutused ja regulatsioonide vähendamise laine annab USA majandusele uue kasvuturgutuse.

Samas Maailmapanga teisipäeval avaldatud raport toonitab, et kaubanduse olukord on väga kesine, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Just kaubandus on olnud aga ajalooliselt oluline maailmamajanduse kasvumootor.

Maailmapanga raport välditab küll värske USA presidendi Donald Trumpi nime mainimist, kuid toonitab kasvavat protektsionismi ning sõlmitud kaubanduslepete tühistamist ehk samme, mida Trump on astunud.

Maailmpank märgib ka, et Trumpi administratsiooni katsed sundida ettevõtteid globaalseid tarneahelaid tagasi USAsse tooma võib õõnestada püüdeid vähenenud tootlikkust suurendada.

Rahvusvahelise kaubanduse kasv on viimasel viiel aastal jäänud ajaloolisele trendile alla. Maailmapanga andmetel oli kasv eelmisel aastal 1,9% ning see on kõige kehvem tulemus alates 2009. aastast, mil kaubandus pärast globaalset finantskriisi kokku kukkus.

Maailmapanga hinnangul on varem aeglase kasvu põhjus olnud madal majanduskasv ning toorainehindade langus. Kuid eelmisel aastal toimus põhjuste seas tähtis muutus: suure hüppe tegi majanduspoliitika ebakindlus.

Maailmapanga arvutuste kohaselt võib 0,8-protsendipunktilisest langusest poliitilise ebakindluse arvele kirjutada 0,6%.