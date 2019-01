Maailmapank: robotid ei võta veel inimestelt töökohti ära

Maailmapanga iga-aastases raportis seisis, et kuigi arenenud majandusega riikides on tööstussektoris viimase 20 aasta jooksul töökohtade arv langenud, siis seda on kompenseerinud kasv Ida-Aasias, kirjutab Bloomberg.

"Tõendid, et kinnita seda hirmu, et robotid võtavad töökohad ära," ütles majandusteadlane Pinelopi Koujianou Goldberg.

Maailmapank kirjutas oma raportis, et tehnoloogia arengu tõttu kaovad küll paljud vähe oskusi nõudvad töökohad arenenud riikides, kuid see loob võimalusi uue produktiivsemate töökohtade tekkeks.

"See on neljas industriaalrevolutsioon, seni on olnud kolm ja me oleme kõik üle elanud, seega masinad ei tõrju inimesi ära," selgitas Koujianou Goldberg. "Lõpuks me kohaneme."