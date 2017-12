Maailmas on uus populaarseim äpp

Bitcoinimaania on App Store'is tõstnud kõige populaarsemaks äpiks krüptorahabörsi Coinbase. Tippu tõusis Coinbase neljapäeval, kui tohutu hulk uusi kasutajaid turule tungis.

Saatuse irooniana lõpetas äpp kohe pärast esikohale jõudmist ka mitmeks tunniks töö, kuna ei suutnud vastu pidada metsikule kasutajate hordile, kes kõik tahtsid korraga kauplema hakata. Üle miljoni kasutaja, kes äpi praeguseks alla laadinud on, pole sugugi õnnelikud.

"Kasutajatugi puudub. PUUDUB. Ostuhind on tegelikult kõrgem, kui äpp näitab (pettus?). Võtab järjest kauem aega, et raha kätte saada, kui müüd. Viimase aja probleemid on mul takistanud hea hinnaga ostmist ja müümist. Ma hoiaks Coinbase'ist eemale, kuni nad oma süsteemid tööle saavad," kirjutab üks vihane kasutaja.