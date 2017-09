Maailmas on uus rikkaim naine

Seni maailma rikkaim naine Liliane Bettencourt suri 94-aastasena. Kosmeetikaimpeeriumi L'Oreal pärija rikkus ulatus ajakirja Forbes andmetel 39,5 miljardi dollarini.

Nüüd on maailmas uus rikkaim naine. Selleks on 33,8 miljardi dollariga Alice Walton. Tema isa asutas hiiglasliku kauplusteketi Wal-Marti.

Maailma kümne rikkaima naise seas on palju pärijaid, kes on vähetuntud. Näiteks 27 miljardi dollarilise varandusega Jacqueline Mars, kelle vanavanaisa Frank Mars asutas maailma suurima kommitootja Marsi. Maria Franca Fissolo rikkus ulatub 25,2 miljardi dollarini. Tema äi asutas Nutella ja mees Michele Ferrero asutas Fferrero Groupi. Steve Jobsi lesk Laurene Powell Jobsi rikkus tuleb Apple'i ja Walt Disney aktsiatest, mis on väärt 20 miljardit dollarit.

Suurima varandusliku tõusu tegi läbi sõnakas Austraalia miljardär Gina Rinehart. Rauamaagimagnaadi rikkus hüppas 6,2 miljardilt dollarilt 15 miljardile dollarile. Sellise rikkusega on ta Austraalia rikkaim inimene. Kui maailma kõigi miljardäride arvestuses oli ta aasta tagasi 127. kohal, siis tänavu tõusis ta 69. kohale. Erinevalt temast rikkamatest naistest laiendab Rinehart aktiivselt isa loodud impeeriumit.