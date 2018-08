Maakleri vastulause: eestlased unistavad endiselt oma majast, aga selle unistuse täitmine on varasemast keerulisem

Toon välja peamised murekohad, mis tabavad paljusid oma maja huvilisi, kes soovivad seda kas osta või hoopis ise ehitada:

1) Hinnatase

Kruntide ja eramute hinnad on teinud läbi suure tõusu. Lisaks on väga raske endale leida head kinnistut, sest palju on pakkumisel kesise asukoha ja „liitumisteta“ krunte.

2) Pangalaen

Majaostja või -ehitaja peab omama keskmisest suuremat sissetulekut ja omafinantseeringut. Veel parem on, kui kaks oluliselt suurema sissetulekuga inimest laenu võtavad.

3) Kommunikatsioonidega liitumine

Kui osta „liitumisteta“ krunt, peab arvestama, et elektri ja trassidega ühendamise hinnad on muutunud väga kalliks. Tõsi, on omavalitsusi, kus kampaania korras võidakse need ka kinni maksta, et saada juurde elanikke, kuid loota sellele üldiselt siiski ei saa.

4) Tööjõukulud ning ehitushind

Ehitajate töötasud ning materjalide hinnad on tõusnud kõrgustesse. Aina enam tekib probleem pädevate ehitajate leidmisega.

5) Juriidilised nüansid eramu ehitamisel

Praegune ehitusseadus on muutunud just kui raketiteaduseks ning kõiki nõudeid peab täpselt teadma. Lisaks on vaja kõik täpselt dokumenteerida ning ajada asju kohalikus omavalitsuses, mis võib võtta tohutu aja.

Loomulikult ei vastusta ma korralikult ja kvaliteetset ehitamist, kuid omanikule tähendab see tõsist peamurdmist ning vajadust omada suurt teadmistepagasit. Asju mida järgima peab, on väga palju ning piisab ühest eksimusest ja sul ei õnnestu kasutusluba saada.