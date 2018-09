Maakohtade ettevõtjad: võite ju pool palka kinni maksta, aga spetsialiste pole ikka kuskilt leida

Sotsiaalministeerium saatis eile kooskõlastusringile toetuse tingimused, mis peaksid motiveerima Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti ettevõtteid uusi töökohti looma. Toetusega hüvitataks tööandjale pool uue töötaja töötasust tingimusel, et kahe kuu jooksul palgatakse vähemalt viis inimest ja uue töötaja palk on vähemalt 750 eurot. Tööle tuleb võtta töötu, kes on olnud tööta üle kuue kuu ja on arvel Ida-Viru, Põlva, Valga või Võru maakonnas. Samuti hüvitataks iga värvatud töötaja koolituskuludest kuni 2500 eurot.