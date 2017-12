Maanteeamet ehitab uue neljarealise lõigu oluliselt kitsama: lai tee paneb kihutama!

Foto: Kenno Soo

170 miljonit eurot maksev järjekordne Tallinn-Tartu maantee neljarealine lõik ehitatakse 1,2 meetrit kitsam kui senised standardid ette näevad. Kitsam tee peaks muuhulgas panema autojuhti paremini sõidukiirust tunnetama. Niisamuti jätab maanteeamet panemata ka ühe lisakihi teekatet, mida varasemalt on tehtud. Nimelt on amet välja arvestanud, et see tuleb peale kanda alles seitsme aasta pärast, nii pikendatakse remontide vahelist perioodi.