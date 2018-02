Maanteeamet: liiklejatele ohtlikud teekraavid aitavad investeeringutelt kokku hoida

Tänu eurokraavidele, mis võivad küll liiklejale ohtlikuks osutuda, püsivad Eesti teed kauem ja on vaja vähem investeerida nende korrashoidu, selgitas maanteeameti juht Priit Sauk ERR-ile.

Sauk rääkis, et paljud meie teed on rajatud läbi soode, pehmete alade.

"Meie teepüsivuse koha pealt on hästi oluline veerežiimi paikasaamine. Muidu peame minema paari aasta tagant teed uuesti ehitama," selgitas ta.

Maanteeameti juht tõi näite Tartu külje all Sangla soo teelõigu näol. "Seda on ka minu napi eluea jooksul umbes neli-viis korda üles kaevatud ja üles ehitatud. Seal ja paljudes teistest kohtades on vett lihtsalt ümber nii palju. Selleks neid kraave rajatakse, et tee muldkehast välja viia vesi. Tänu sellele püsivad teed kauem ja on vähem investeerida vaja nende ehitusse ja korrashoidu."

Kraavide läheduse kohta märkis Sauk, et kitsamad lahendused on ohutuseesmärgist rajatud, mitte liiklejate kiusamisest.

