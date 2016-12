Maanteeametist riigi kulul lustireisimise tõttu vallandatud Tamur Tsäkko asutas koos maanteeameti praeguse ametnikuga ettevõtte, mis hakkab müüma tervislikku toitu, kirjutab Äripäev.

„Plaanis on hakata müüma tervislikku toitumist hindavatele klientidele salateid, idandeid ja võrseid,“ ütles maanteeameti õigusosakonna juhina töötav Kristo-Taavi Ruus. Tsäkko ja Ruus asutasid selleks tänavu septembri lõpus OÜ Fringilla, mille omanikud on nad võrdselt ja juhatuse liige on Ruus.

„Tegemist on alles alustava ettevõttega ja paljuski on tegevus veel idee tasandil,“ sõnas Ruus ja lisas, et täpsemaid kommentaare jagavad nad hea meelega siis, kui ideed hakkavad realiseeruma.

„Meie tutvus on pikk,“ sõnas Ruus äripartner Tsäkko kohta.

