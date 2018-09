Maarika Truu: riigiteenused ei jõua idufirmadele järele

Praeguseks on Eesti start-up-viisa saamiseks kandideerinud juba 721 firmat, kellest start-up-staatuse on saanud 41% taotlejatest.

Iga firma taga, kes start-up-staatust soovib, on keskmiselt 2–4 inimest, seega võib öelda, et kuni 3000 asutajat soovib oma start-up'i just Eestis arendada.

Lisaks saavad start-up-staatusele kandideerida ka Eesti firmad, kes start-up-viisa abil saavad soodustingimustel üle maailma talente Eestisse värvata.

Eesti idufirmas tööle asunud ja siia kolinud töötajad tulevad enamasti Indiast, Brasiiliast, Ühendriikidest, Venemaalt ja Ukrainast.

