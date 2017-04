Macroni edu esimeses ringis pani euro rõõmust hüppama

Turgude lemmiku Emmanuel Macroni edu Prantsuse presidendivalimiste esimeses voorus pani euro kursi valuutaturgudel hüppama.

Euro kurss dollari vastu tõusis täna varahommikul viie kuu aja kõrgeimale tasemele 0,9145 eurot ühe dollari eest - ehk teistpidi kukkus dollar tasemeni 1,0935 dollarit üks euro.

Euro lühike ralli valuutaturul vallandus Prantsuse presidendivalimiste esimese vooru tulemuste peale, mille võitis kandidaatide hulgas turgudele enim meeldiv Emmanuel Macron. Ühisraha vastane paremäärmuslane Marine Le Pen jäi teiseks ja samuti eurot vastustav vasakäärmuslane Jean-Luc Mélenchon jäi teisest voorust üldse välja.

"Kui oled turul, ootad Macroni võitu - kindlat võitu teises ringis,” ütles IG Ltd peaanalüütik Chris Weston Bloombergile.

Westoni sõnul võiks Pariisi aktsiaindeks CAC 40 täna turupäeva alustada umbes 3% ehk 140 punkti kõrgemalt. "Turul on näha palju kergendust.”

“Turud arvestavad ilmselt juba Macroni eduga teises ringis,” ütles agentuurile Jordan Rochester, Nomura Holdingsi strateeg. “Kui see nägemus paika peab, saab Emmanuel Macronist järgmine Prantsusmaa president. Ja see on omakorda positiivne Prantsuse majandusele ja Euroopa majanduslikule stabiilsusele laiemalt.”