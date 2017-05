Macroni võit ei toonud Euroopa börsidele eufooriat

Saksa aktsiaindeks DAX 8. mail Foto: Scanpix/ Reuters

Kuigi Macroni valimisvõit tuli kergendusena, ei toonud see Euroopa börsidel kaasa tõusu. Põhjus on selles, et Euroopa juhtivad aktsiaturud on juba nädalaid tõusnud ja jõudnud ka rekordtasemetele.