Kahe päeva jooksul on maksu- ja tolliametile oma 2016.aasta tulud deklareerinud 248 504 inimest, kellest juba 30 000 moodustasid inimesed, kes esitasid taotluse madalapalgalise toetuse saamiseks. Neile 30 000 kuuluks hetkeseisuga tagastamisele kokku 11 miljonit eurot.

Lõplik tagasimakstav summa selgub mais, kui maksu- ja tolliamet arvutab kontrollitud tuludeklaratsioonide andmete põhjal välja toetuse suuruse. Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul tasub meeles pidada, et kui tuludeklaratsiooni muudetakse pärast madalapalgalise tulumaksutagastuse esitamist, siis uut taotlust esitama ei pea, küll aga ei ole siis ka enam automaatselt e-maksuametis/e-tollis näha eeldatava toetuse suurust.

„Tuludeklaratsioonis juba eeltäidetud palga- või pensioniandmete muutmisel vaatame kindlasti tehtud parandused üle ning see võib tähendada enammaksutud tulumaksu ja ka madalapalgalise toetuse hilisemat kättesaamist," rääkis Liivamägi.

Tuludeklaratsioon tuleb tänavu esitada ka kõigil neil, kes soovivad taotleda sel aastal esmakordselt makstavat madalapalgaliste töötajate toetust. Madalapalgalise töötaja toetuse saamiseks peab olema möödunud aasta jooksul töötanud täiskohaga vähemalt kuus kuud ja saanud brutotulu kokku alla 7817 euro.

Maksuamet teatas, et täna hommikuse seisuga on oma 2016. aasta tulud on deklareerinud 248 504 inimest, tagastamisele kuulub 43 474 570 eurot ja juurde tasumisele kuulub 1 873 348 eurot.