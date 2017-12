Madalapalgalised teavad järjest rohkem oma hinda: lihttöö tegija nõuab suuremat tasu ja tööd kontoris

Palgainfo agentuuri eile avalikustatud värskest tööturu- ja palgauuringust ilmneb, et tööjõupuudus on süvenenud, töötajate leidmine muutunud üha keerulisemaks ja palgaootus mullusega võrreldes tõusnud. Suurenenud on ka tööpakkumistele avatud töötajate arv. Inimesed ei pruugi küll aktiivselt tööd otsida, kuid personaalse pakkumise korral hakkavad nad töökohavahetust kaaluma. Uuringust selgus, et 47% vastanuid on saanud kutseid uuele töökohale kandideerida.