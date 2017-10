Madalhooaeg Omniva pakiäri kasvu ei peatanud

Omniva üheksa kuu äritulud kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 16%. Kontserni äritulude kasvu mõjutas oluliselt nii rahvusvahelise äri kui ka Baltikumi pakimahtude kasv, teatas ettevõte.

Omniva 2017. aasta üheksa kuu äritulud moodustasid 74,2 miljonit eurot (2016 9k: 63,7 miljonit eurot), mis tähendas 16% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. ”Kui äri hooajalisest iseloomust tingituna tähendab kolmas kvartal meie jaoks tavapäraselt madalhooaega nii pakiäris kui rahvusvaheliste saadetiste vahendamisel, siis sel aastal see meie pakiäri kasvu ei peatanud,” ütles Omniva juhatuse esimees Joona Saluveer.

Tema sõnul iseloomustas kolmanda kvartali lõppu hoopis e-kaubandusest tulenevate pakimahtude kasv, mis tänavu nihkus eelmiste aastatega võrreldes oluliselt varasemaks. ”Kui tavapäraselt jõuavad esimesed hooajamahud meile oktoobri keskel, siis tänavu algas saadetiste arvu suurenemine septembri teises pooles, mil meie pakimahud jõudsid möödunud aasta jõuluperioodiga võrreldavale tasemele,” selgitas Saluveer.

Kuigi postiäri 9 kuu müügitulu näitas stabiilsust olles 1% plussis, siis selle osakaal kontserni müügitulus langes 36,2% pealt 31,5% peale. Seejuures on Baltikumi pakiäri kasvanud aga kõige suurema osakaaluga äriks, mille müügitulu moodustas 33,6% kogu ettevõtte müügituludest. Baltikumi kasvule aitasid kaasa kiired kasvud Lätis ja Leedus, kasvades vastavalt 61% ja 26% võrreldes eelmise aasta 9 kuuga.

Kiireimat kasvu näitasid 9 kuuga infoäri ja rahvusvaheline äri, mis kasvasid vastavalt 36% ja 43%. Tänu kiirele ja stabiilsele kasvule moodustab rahvusvaheline äri juba pea kolmandiku Omniva käibest. Kui 2016. aasta 9 kuuga moodustas rahvusvahelise äri osakaal müügitulust ligikaudu 26%, siis 2017. aasta 9 kuuga juba 31%.

Saluveeri sõnul annavad ettevõtte tulemused nii paki-kui ka rahvusvahelises äris pidevalt kinnitust, et sisenemine esmalt Baltikumi ning hiljem globaalsesse logistikaärisse oli ainuõige otsus. „7-8 aasta pärast jõuab Hiina e-kommertsi maht hinnanguliselt 1 miljardi pakini päevas. See on üks pakk nädalas kõigi maailma elanike kohta - ja Omniva plaanib selles äris kindlasti kohal olla,“ ütles Saluveer.

Eesti pakiäris oli kolmanda kvartali oluliseks tegevuseks ka Omniva-Starship-Daimleri pilootprojekti käivitamine nn „viimase miili“ robottarnest Kakumäel. Pilootprojekti eesmärk oli piloteerida pakkide kättetoimetamist pakirobotitega reaalses logistikaprotsessis, leidmaks tuleviku efektiivsust „viimase miili“ lahendustes. Paki kättesaamine robotiga tekitas elevust klientides ning pälvis tähelepanu maailma logistikaettevõtete seas ja meedias. ”Tänaseks oleme robotipiloodile joone alla tõmmanud ning saadud kogemuste põhjal võime julgelt väita, et Eesti tarbija on igati valmis tervitama erinevaid innovaatilisi tarnelahendusi,” ütles Saluveer.

2017. aasta kolmandas kvartalis jõudis oluliste verstapostideni kaks Omniva strateegilist fookusprojekti. Uue logistikakeskuse rajamine jõudis ehituslepingu sõlmimiseni ehituse hanke võitjate Eventus Ehituse ja Nordecon Betooniga (NOBE) ning ehitustegevuse alustamiseni. Kavandatud logistikakeskus, mis võtab enda alla ligikaudu 13 000 ruutmeetrit ning tuleb Baltikumi kaasaegseim, hakkab käitlema kõiki Eestisse sisenevaid, Eestisiseselt liikuvaid ning Eestist välismaale suunduvaid pakke ja kirju. Uue logistikakeskuse rajamise näol on tegemist Omniva läbi aegade suurima investeeringuga, mille kogumaksumus koos sorteerimistehnoloogiaga on 17,2 miljonit eurot. Uus logistikakeskus valmib 2018. aasta sügisel.

Ühtlasi jõudis lepingu sõlmimiseni rahvusvaheline pakiautomaatide hange, mille tulemusena sõlmis Omniva lepingud kolme erineva pakiautomaatide tarnijaga (Cleveron Eestist, Keba Austriast ning Hivebox Hiinast). Kokku investeerib ettevõtte Baltikumi pakiautomaadivõrgustiku laienemisesse viie aasta jooksul üle 20 miljoni euro.