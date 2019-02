„Kui eelmisel sügisel ilmus ühes väljaandes pealkiri, et Evelin Võigemast ei tea, mis asi on liitintress, siis Madis helistas ja pakkus, et ta võib selle asja mulle selgeks teha. Üks mängis finantsspetsialisti, aga teine on seda päriselt,” räägib Madis Mülleri täditütar, seriaalis „Pank” pangajuhti kehastanud näitleja Evelin Võigemast.