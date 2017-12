Madis Müller: kõik pangad võiksid välkmaksed aasta jooksul kasutusele võtta

Eesti Panga asepresidendi Madis Mülleri sõnul võiksid kõik Eestis tegutsevad pangad võtta aasta jooksul kasutusele välkmaksete süsteemi, mis võimaldab vaid sekunditega ühest pangast teise makseid teha. Praegu pakub Eestis välkmakseid ainult SEB Pank, süsteemi esimeste liitujate hulgas on ka Versobank.

Keskpangad, kommertspangad ja arvelduskojad on välkmaksete nimel aastaid töötanud. Alates 2017. aasta novembri lõpust saavad kõik pangad ja makseteenuste pakkujad liituda üleeuroopalise välkmaksete süsteemiga, mis võimaldab kõigest sekunditega ühest pangast teise makseid teha. Kliendid saavad välkmakseid teha ja vastu võtta nendes pankades, kes on uue süsteemiga liitunud – nii makse algataja kui ka makse saaja peavad olema uue süsteemi liikmed.

„Kui peale SEB Panga hakkavad Eestis süsteemi kasutama teisedki pangad, siis võidavad sellest nii eraisikud kui ka ettevõtted – raha hakkab pankade vahel liikuma vaid sekundite jooksul. Loodan, et uut ja paremat arveldamisvõimalust hakkavad kõik Eestis tegutsevad pangad hiljemalt aasta jooksul oma klientidele pakkuma,“ rääkis Eesti Panga asepresident Madis Müller.

Müller lisas, et välkmaksete laialdane levik annab pankadele ja ettevõtetele võimaluse võtta kasutusele uusi ärimudeleid. „Edasi saab arendada makselahendusi, mis teeksid lihtsamaks nii eraisikute omavahelise arveldamise kui ka näiteks poes või internetikaupluses ostude eest tasumise,“ ütles Müller.

Välkmaksete süsteemi abil saab reaalajas ehk kuni 10 sekundiga arveldada Euroopa-siseseid makseid, mis on väiksemad kui 15 000 eurot. Süsteem töötab ööpäev läbi ja aasta ringi. Pank või makseteenuste pakkuja võib süsteemiga liituda vabatahtlikult, aga see eeldab, et ta on ööpäev läbi valmis makseid töötlema.