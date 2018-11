Madis Müür muusikabörsil investeerimisest: äkki jõuab isegi kunagi plussi

Tõsi, muusikabörsi üks asutaja Juko-Mart Kõlar Fanvestoryt hooandjaga siiski võrrelda ei taha - kui investor panustab laulu mõnikümmend eurot, saab ta hooandjale omaselt ka fänninänni, ent siiski omandab ka osaluse laulus ehk saab autoritasu.

Kui praegu on Fanvestoryl selle kodulehe andmeil kokku 1731 investorit, siis Kõlari sõnul on aktiivseid investoreid umbes tuhatkond, toetust koguvatele projektidele on õla alla pannud reeglina sadakond kuni kolmsada toetajat.

Investor Madis Müür, kes panustas Fanvestory tekkides Tanel Padari loosse "Parem veelgi" 50 eurot, oli reedese seisuga saanud oma Fanvestory rahakotti 20 eurot. "Äkki jõuab isegi kunagi plussi," ütles Müür, kes esialgu küll rohkem raha Fanvestorysse panustada ei soovi.

