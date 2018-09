Madise kritiseerib kinnisvaramaksu ideed

„Eestis pole tingimusi, mis sellist maksustamist põhiseaduslikult õigustaks, lisaks tuleb arvestada ka omandireformi järelmõjusid,“ märgib Madise.

Sel aastal on mitu korda esitatud küsimus, kas Eestis peaks kehtestama kinnisvaramaksu. Viimsi vallavanem ja Reformierakonna auesimees Siim Kallas tõstatas selle küsimuse aasta alguses ja ideest on indu saanud ka Vabaerakond, kelle üheks valimislubaduseks on kommertskinnisvara maksustamine.

Õiguskantsleri Ülle Madise sõnul ei sobiks Eestisse kinnisvaramaks vormis, mis muudaks maa ja majade kordategemise majanduslikult kahjulikuks ja mis võib sundida inimesi oma kinnisvara hoopiski müüma.

