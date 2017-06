Madonna otsib Euroopa „ägedaimas" linnas maja, aga kohalikke see ei rõõmusta. Miks?

Superstaar Madonna otsib parasjagu maja Portugali pealinnas Lissabonis. Nii mõnigi kohalik on erutatud, aga teised näevad selles järjekordset reklaami linna kinnisvarale, mis tõstab veelgi kinnisvarahindu, kirjutab Bloomberg.

Madonna ei ole esimene kuulsus, kes viimasel ajal Lissabonis kinnisvara noolib. Ta on väidetavalt silma peale pannud endise Portugali rikkaima mehe Antonio Champalimaudi häärberile. Mees suri 2004. aastal. Ta on käinud ka teisi uhkeid kinnistuid kaemas.

„Madonna huvi Lissaboni vastu ei ole siiski ainult vahva asi. See tekitab pealkirju ning tõstab kinnisvarahindu nii Lissabonis kui mujal Portugalis," ütles kohalik kinnisvaraekspert, kelle portfellis on ka kinnisvara, mis on Madonnat huvitanud.

Kohalikud ütlevadki, et hindade kiire kasv tähendab, et nemad ei suuda enam kinnisvara osta. Riik meelitab välisinvesteeringuid erinevate soodustustega jättes kohalikud hätta. Kinnisvara hinnad on võrreldes 2012. aastaga tõusnud 35%. 2016. aastal maksti ruutmeetri eest keskmiselt 2318 eurot. Samas kasvasid leibkondade sissetulekud vaid 3,8% 17 967 euroni.

Madonna on niisiis üks neist, kes aitab kinnisvarahindade tõusule kaasa. Teised staarid on olnud Itaalia näitlejanna Monica Bellucci ning moedisainer Christian Louboutin. Lisaks aga ka Manchester Unitedi endine legend Eric Cantona.

Kui mõnd välismaalast meelitab Lissaboni see, et seda võrreldakse tihti San Franciscoga. On ka see linn mägine, seal sõidavad trammid ja seal on punane rippsild. Samas on palju neid, keda huvitavad hoopis maksusoodustused, mida mõnedele välismaalastele pakutakse.

Nii on linnas tekkinud survegrupp, kes ütleb, et valitsus võiks rajada kohalikele taskukohast kinnisvara. „Me oleme seda näinud linnades nagu Vancouver, kus kinnisvaraturg liideti täielikult kohalikust majandusest lahti," ütles aktivistide juht.

Võimas tõus

Viis aastat tagasi oli Lissaboni kesklinn näruses seisus. Vanad ja tühjad majad olid igal pool ning riik vaevles majanduskriisis ja töötuse määr oli laes. 2012. aastal tegi valitsus otsuse ja hakkas pakkuma elamislube väljastpoolt Euroopat tulijatele, kes ostavad üle 500 000 eurost kinnisvara. See tõi kaasa hiinlaste massilise invasiooni. Kusjuures Hispaania ja Kreeka pakuvad samasuguseid programme. Portugal on sel teel saanud 2,8 miljardit eurot, suur osa sellest just hiinlastelt.

Loodi ka teine programm, kus välisinvestorid võivad maksta esimesel aastakümnel vaid 20-protsendilist tulumaksu ning mõned pensionärid saavad elada üldse maksuvabalt. See meelitas kohale prantslasi, kes möödusid eelmisel aastal brittidest ja on nüüd ise suurimad kinnisvara-ostjad riigis.

Ühe eksperdi sõnul on sellised algatused muutnud Lissaboni üheks Euroopa kõige ägedamaks linnaks.

Mulli ei ole

Lissaboni edule on kaasa aidanud ka turismi kasv. Linna kerkisid kiiresti uued butiik-hotellid, Michelini tärnidega restoranid ja luksuspoed. Sellest on saanud staaride-linn.

Kinnisvaraekspert Joao Vasconcelose sõnul ei ole Portugali valitsus teinud midagi valesti. Erinevalt Londonist ja Pariisist on hinnatõus Lissabonis vaid mõnes linnaosas.

„Siin ei ole sellist mulli või mulliohtu. Need ei ole võrreldavad," ütles ta.

Portugalis oli kinnisvarahindade kasv märtsis võrreldes aasta varasema ajaga 5,6%. Suurbritannias oli see samal ajal 4,1% ja Prantsusmaal 2,2%.

Olgu öeldud, et kinnisvarahinnad jäävad Lissabonis veel oluliselt alla Madridi, Barcelona, Pariisi ja Londoni hindadele. Seega kasvuruumi on veel palju.