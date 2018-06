Mäggi arutab Est-For-iga eriplaneeringu lõpetamist tuleval esmaspäeval

Riigihalduse minister Janek Mäggi (KE) ütles, et kohtub esmaspäeval koos rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärvega Est-For Investi juhtidega, et arutada tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist, kirjutab ERR.

"Me kuulame nad ära ja siis liigume vaikselt edasi. See ei ole küll nüüd ametlik ärakuulamine, vaid lihtsalt me saame kokku ja vahetame mõtteid, kas, kuidas ja mis edasi," ütles Mäggi ERR-ile.

"Juhul, kui ettevõtjad ise ei võta seda eriplaneeringu taotlust tagasi, siis me peame igal juhul valitsuse otsusega selle lõplikult lõpetama," lisas ta.

Valitsus otsustas eelmisel neljapäeval lõpetada riigi eriplaneering puidurafineerimistehase rajamiseks ja mitte läbi viia sellega seotud uuringuid ning mõju hindamist. Arendaja Est-For Invest on öelnud, et arutavad tehase uuringu- ja analüüsietapi tuleviku juuli esimestel nädalatel.