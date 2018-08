Mäggi Hanssonile: riigi käendus tooks noored üürimise nõiaringist välja

Mäggi rõhutas, et noortel on kinnisvarahindade kasvamisel järjest keerulisem oma kodu soetamine ning see toob endaga kaasa noorte väljarände ning perelisa edasilükkamise. „Ka keskmist palka teenival noorel on minimaalseks sissemaksuks raha säästa väga keeruline. Samas makstakse laenu asemel sama või suurem summa igal kuul üürileandjale, mitte ei investeerita enda ja laste tulevasse kodusse,“ rääkis Mäggi, et meede aitaks noortel üürimise nõiaringist välja rabeleda.

Riigihalduse minister tõdes, et eriti keeruline on maapiirkondade noortel ja nendel, keda vanemad ei suuda eluaseme ostmisel võib-olla piisaval määral rahaliselt toetada, näiteks paljulapseliste perede lastel. „Pangad ei võta tagatiseks ka korterit või maja väiksemas linnas või asulas, sest selle väärtus on tänaste hindade juurest liiga väike. Senine regionaalareng on väga paljude Eestimaa inimeste vara väärtuse pankade silmis sisuliselt nullinud,“ tõdes Mäggi.

Eesti Panga juhi Ardo Hanssoni kartust hapude laenude kohta kommenteerides kinnitas Mäggi, et riigi käendus ei muudaks laenu saamist lihtsamaks ega vähendaks pankade ning laenuvõtja vastutust olla kohusetundlik. „Peamine tagatis kohustuse täitmisel pole sissemaks, vaid laenuvõtja sissetulek ja finantskäitumine. Käendusega või käenduseta ei annaks pangad usutavasti raha inimesele, kelle puhul ei luba seda tema finantsolukord,“ selgitas ta.