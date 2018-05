Mäggi: kui tavaliselt saab alati leida kompromissi, siis tselluloositehasega seda võimalust ei paista

Riigihalduse minister Janek Mäggi nendib, et Tartus on avalik arvamus ja seetõttu ka kõik olulisemad erakonnad poliitilistel põhjustel tselluloositehase eriplaneeringuga edasimineku vastu. Sellises olukorras on raske leida mingit lahendust. Mäggi sõnul peavad ettevõtjad nüüd ise midagi välja pakkuma.

"Tselluloositehase eriplaneeringuga edasimineku kõige suurem probleem on negatiivne avalik arvamus, eelkõige kohalike elanike negatiivne arvamus. Seetõttu on Tartus kujunenud olukord, kus kõik olulisemad erakonnad ja nende kohalikud piirkonnad on poliitilistel põhjustel tselluloositehase eriplaneeringuga edasimineku vastu. Me peame loomulikult arvestama kohalike elanike arvamusega, kohalike poliitikute arvamusega ja seda ignoreerida kindlasti ei saa," möönis Mäggi, kommenteerides tänast Helir-Valdor Seederi väljaütlemist. Seeder sõnas ERR-ile, et praegusel kujul tselluloositehase planeeringuga edasi minna ei saa.

"Kui tavaliselt on võimalik leida sobiv kompromisslahendus, mis huvipoolte seisukohti arvestab, siis praegu on kujunemas olukord, kus kompromisslahendust ei paista. Nüüd on tegelikult ettevõtjate ülesanne pakkuda lahendus, mis avalikku arvamust arvestab. Lisaks Reformierakonna, IRL-i ja Sotsiaaldemokraatide kohalike esindajate vastuseisule on samal seisukohal ka kohalikud keskerakondlased. Samuti peab nüüd valitsus võtma seisukoha, mida sellises poliitilises olukorras teha," tõdes riigihalduse minister.