Mäggi peab Vesterbacka Tallinna-Helsingi tunneliprojekti ajakava ebarealistlikuks

Tallinna-Helsingi tunneli projekti arendust vedav Peter Vesterbacka ettevõte Finest Bay Area Development Oy esitas rahandusministeeriumile 3. detsembril taotluse riigi eriplaneeringu algatamiseks plaanitavale raudteetunnelile ja tehissaarele. Riigil on aega vastata 90 päeva. Kui kui kaugel on Vesterbackale vastamine?

Tänane olukord on selline, et rahandusministeerium on küsinud kõikidelt ministeeriumidelt tagasisidet sellele projektile, kes on sellega kuidagi puudutatud. Kõikidelt tagasisidet veel ei ole aga on juba praegu selge, et selles taotluses on selliseid puudusi, mida me palume ministeeriumidel täiendada. Kui me oleme selle tagasiside lähinädalatel kätte saanud siis ma saadame veebruari lõpus taotlejale palve oma taotlust täiendada, kui need on laekunud, siis saab valitsus asja edasi menetleda.

Kas juba on praegu teada mõni ministeerium, mis on eriplaneeringu algatamise vastu?

Kuna see menetlus on veel pooleli siis neid detaile ei ole praegu kohane avalikult lahkama hakata. Aga ma arvan, et projekt ise on väga-väga huvitav, see idee teha Tallinna ja Helsingi vahele tunnel. Aga kõikide suurte projektidega kaasnevad ka väga suured riskid: keskkonnariskid, sotsiaalriskid.

