Magistritöö: Olympic müüdi tegelikust hinnast 30 miljonit eurot odavamalt

Ettevõtluskõrgkooli Mainori magistritöös analüüsiti põhjalikult märtsis müüdud Olympic Entertainment Group AS-i õiglast väärtust ning selgub, et ettevõtte tegelik hind oleks võinud miljoneid kõrgem olla.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistrant Helina Rajasalu hindas oma lõputöös Olympic Entertainment Group AS-i (OEG) väärtust diskonteeritud vabade rahavoogude meetodil selleks, et teada saada, kas ettevõte on börsil üle- või alahinnatud. Selle analüüsi tulemusena oli ettevõtte õiglane väärtus hinnanguliselt 321,5 miljonit ehk 2,12 eurot aktsia kohta. Odyssey Europe maksis aga aktsionäridele ühe aktsia eest vaid 1,9 eurot.

Magistritöös kasutati ka dividendide diskonteeritud meetodit. Selle kohaselt saadi ühe aktsia hinnanguliseks väärtuseks väga sarnane tulemus ehk 2,08 eurot. Võrreldes kontserni näitajaid sarnastel turgudel tegutsevate konkurentidega suhtarvude meetodil, siis ka seal on näha, et OEG positsioon turul on tugev ning potentsiaali ettevõtte väärtuse suurendamiseks on veel.

“Numbrid näitavad, et OEG müüdi umbes 20 senti iga aktsia kohta odavamalt, kui ettevõtte õiglane väärtus oli ning aktsionäridel jäi sellega saamata hinnanguliselt ligi 33 miljonit eurot,” rääkis Rajasalu.